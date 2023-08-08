王小川旗下百川智能发布 Baichuan-53B 大模型，宣称“写作、文本方面达到行业最好水平”

IT之家 8 月 8 日消息，王小川旗下百川智能今日宣布发布大模型产品 Baichuan-53B，官方表示，“Baichuan-53B 大模型目前在写作、文本创作能力方面，已经达到行业最好的水平”。

不过IT之家发现，Baichuan-53B 定位“闭源大模型”，目前并没有在 GitHub、HuggingFace 处公布相关信息，官方宣称，“Baichuan-53B 主要面向 B 端用户提供服务，发布后，该大模型也将启动内测，预计下个月将会开放 API 等相关组件”。

在此之前，百川智能已经发布了 Baichuan-7B、Baichuan-13B 两个通用大语言模型，感兴趣的小伙伴们可以在 GitHub 中找到相关内容。

▲ 图源 百川智能 GitHub 相关页面

据官方介绍，Baichuan-7B 是一个 70 亿参数量的中英文预训练大模型，在 C-Eval、AGIEval 和 Gaokao 三个最具影响力的中文评估基准进行了综合评估，并且均获得了优异成绩，它已经成为同等参数规模下中文表现最优秀的原生预训练模型。

Baichuan-13B 是由百川智能继 Baichuan-7B 之后开发的包含 130 亿参数的开源可商用的大规模语言模型，在中英文 Benchmark 上均取得同尺寸模型中最好的效果。

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