比亚迪海豹 DM-i 预扣提车价曝光，121km 尊容型 19.5 万元

IT之家 8 月 8 日消息，比亚迪“新一代主流中型轿车”海豹 DM-i 首批量产车已于 7 月 19 日正式下线。

官方称该车将“冲击传统中型轿车市场”，预计在 18-25 万元，预计第三季度正式上市。官方称是同级别唯一提供 200km 纯电续航里程的插混轿车。

@迪厂 现曝光了海豹 DM-i 预扣提车价通知文件。新车预计推出 2 款车型，其中 121 KM 尊容型提车价 195000 元，121 KM 旗舰型 205000 万元。

IT之家注：“预扣提车价”即经销商从厂家提车的价格，预扣提车价多退少补。

据比亚迪官方介绍，该车是比亚迪郑州基地投产的首款全新车型，郑州基地具备号称“行业领先的生产和品控标准”，将作为比亚迪中高端车型的生产基地，海豹 DM-i 投产后预计月产能可达 3 万辆。

IT之家此前报道，该车将搭载骁云-插混专用 1.5L 高效发动机及骁云-插混专用涡轮增压 1.5T 发动机两套动力总成，匹配 EHS 电混系统，以及超级混动专用功率型刀片电池，可实现以电驱动为主、发动机高效充电、适时辅助驱动的全工况行驶。该车百公里亏电油耗为 3.9 升，0-100km/h加速时间为 7.9 秒。

此外，新车内饰布局也已经于近日公布。

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