漫威电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》上线数字平台

IT之家 8 月 8 日消息，《蜘蛛侠：纵横宇宙》现已提供视频点播服务，可在 Apple TV、Youtube Movie、Amazon Prime Video 和 Zee5 上租借和购买。其中，仅 Apple TV 有杜比全景声，支持多种语言。

IT之家获悉，《蜘蛛侠：纵横宇宙》 于 6 月 2 日在中国内地、北美上映，随后延长放映至 8 月 1 日。截至发稿前，该片在豆瓣的评分为 8.5 分，46.5% 的用户给出五星好评。

影片讲述了新生代蜘蛛侠迈尔斯（沙梅克・摩尔 Shameik Moore 配音）携手蜘蛛格温（海莉・斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 配音），穿越多元宇宙踏上更宏大的冒险征程的故事。面临每个蜘蛛侠都会失去至亲的宿命，迈尔斯誓言打破命运魔咒，找到属于自己的英雄之路。而这个决定和蜘蛛侠 2099（奥斯卡・伊萨克 Oscar Is aac 配音）所领军的蜘蛛联盟产生了极大冲突，一场以一敌百的蜘蛛侠大内战即将拉响！

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。