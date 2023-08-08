世界首款 32 英寸 4K 240Hz OLED 显示器发布，1000 尼特峰值亮度

IT之家 8 月 8 日消息，多家显示器厂商今年推出了 27 英寸 2K 240Hz OLED 显示器，采用 LGD 面板，售价多在 6000 元以上。据 tftcentral 报道，32 英寸 4K 240Hz OLED 显示器也要来了，厂商 Dough 现已首发。

据介绍，这款显示器采用了 31.5 英寸 OLED 面板，长宽比为 16:9，3840 x 2160 分辨率，240Hz 刷新率，98.5% DCI-P3 色域，GtG 响应时间为 0.03 毫秒，对比度为 150 万：1，SDR 典型亮度为 150 尼特，SDR 峰值亮度 450 尼特，HDR 峰值亮度 1000 尼特。

Dough 这款显示器配备了 HDMI 2.1、DP1.4 以及支持 100W 供电的全功能 USB-C 接口。

价格方面，Dough 这款显示器雾面版 1099 美元（IT之家备注：当前约 7902 元人民币），镜面版 1299 美元（当前约 9340 元人民币），预计 2024 年 4 月发货。

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