Netflix 电影《小红帽在旅途中遇到尸体》正式预告公布，桥本环奈主演

IT之家 8 月 8 日消息，推理喜剧电影《小红帽在旅途中遇到尸体》正式预告公布，9 月 14 日上线 Netflix。桥本环奈饰演主角小红帽，新木优子饰演灰姑娘，岩田刚典饰演王子。

IT之家此前报道，《小红帽在旅途中遇到尸体》改编自青柳碧人的小说，福田雄一执导，根据世界经典童话故事进行改编，分别取自《灰姑娘》《糖果屋》《睡美人》以及《卖火柴的小女孩》，用小红帽的旅途串联起这几个故事。

简介：

小红帽（桥本环奈饰）在旅途中遇到落魄狼狈的灰姑娘（新木优子饰），两人在女巫的协助下华丽变身，启程参加富丽堂皇的舞会，没想到她们搭乘的南瓜马车半路撞死一名男子，两人连忙把尸体藏好后赶赴城堡。就在灰姑娘和王子（岩田刚典饰）翩翩起舞、坠入爱河之际，那具尸体却被人发现了，舞会也因而取消，小红帽和灰姑娘顿时陷入尴尬窘境，于是两人著手调查不单纯的案情，想要揪出真凶，过程中遇到一连串稀奇古怪的角色。且看胆大心细的小红帽发挥推理天份抽丝剥茧，揭开真相！美丽就是一切的童话国度，竟然惊传丑恶的谋杀案，错综案情背后，究竟隐藏著什么样的真相？