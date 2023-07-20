Netflix 打击密码共享后 Q2 新增订户近 590 万，但营收不及预期

IT之家 7 月 20 日消息，周三美股盘后，美国流媒体巨头 Netflix 公布了第二季度业绩。目前其全球付费订阅用户总数已达 2.3839 亿户，Q2 营收近 82 亿美元，利润超 18 亿美元。

财报显示，Netflix 二季度营收 81.9 亿美元（IT之家备注：当前约 588.04 亿元人民币），同比增长 2.7%，但低于上季度 3.7% 的增速，也低于分析师预期的 83.0 亿美元。受此消息影响，Netflix 盘后一度跌超 9%。

Netflix 在致股东的信中表示，收入增长的部分原因是 Netflix 打击了密码共享行为，相关服务现已在 100 多个国家 / 地区实施，Netflix 表示将从今天开始向几乎所有剩余市场推出。据称，每个地区新注册的用户都已经超越取消订阅的用户数。

此外，Netflix 还宣布取消多个国家和地区的最便宜的“无广告计划”，包括美国、英国、加拿大等。

举个例子，美国之前最便宜的套餐是 9.99 美元（当前约 72 元人民币），而现在为每月 15.49 美元（约 111 元人民币）起。当然，你也可以选择每月 6.99 美元（当前约 50 元人民币）的“含广告”套餐。

Netflix 还试图通过成为手游发行商来拓展电视节目和电影流媒体之外的业务。据官方透露，它正在一个新的内部开发工作室中开发一款新的、迄今为止尚未公开的 AAA 游戏，将登陆 PC 及主机平台。

今年第二季度，Netflix 经营利润为 18.3 亿美元，同比增速达 22.3%，基本和上季度给出的指引相当，增速则高于上季度的 21%；Q2 净利润为 14.88 亿美元，稀释后每股收益为 3.29 美元。

截至二季度末，Netflix 的全球流媒体付费用户数为 2.38 亿，同比增长 8%，增速显著高于之前几个季度；环比净新增付费用户数为 590 万，也明显高于一季度的水平。付费用户数实现连续四个季度的环比净增长。

截至二季度末，Netflix 用于经营活动的现金为 14.4 亿美元，和一季度末 21.17 的 21.79 亿美元相比大幅下降；自由现金流也从一季度末的 21.17 亿美元下降至 13.39 亿美元。

对于第三季度，Netflix 预计 Q3 营收将同比大幅增长 7.5% 至 85.2 亿美元；经营利润将同比增长 22.2% 至 18.9 亿美元，增速和二季度基本持平；预计三季度净利润将增长至 15.8 亿美元，稀释后每股收益将为 3.52 美元。

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