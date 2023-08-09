苹果发布 Studio Display / tvOS 17 Beta 5 更新

IT之家 8 月 9 日消息，苹果公司今天邀请开发者，测试 iOS / iPadOS 17 、macOS 14 和 watchOS 10 的 Beta 5 更新之外，还放出了适用于 Studio Display 和 Apple TV 的应用更新。

tvOS 17 Beta 5（内部版本 21J5330e）

苹果今天发布了适用于 tvOS 17 的 Beta 5 更新，距离上次版本更新相隔 2 周时间。

IT之家注：tvOS 更新的规模通常很小，侧重于内部错误修复和改进。本次更新适用于 Apple TV 4K 和 Apple TV HD，注册的开发者可以使用 Xcode 下载相应的配置文件，从而更新至新版本。

Studio Display 17 Beta 5（内部版本 21A5303d）

苹果今天面向 Studio Display 显示器，发布了 17 Beta 5 固件更新（21A5303d），和上个版本相隔 2 周时间，本次更新恰好和 macOS Sonoma 第 5 个开发者测试版同步推出。

值得一提的是，所有 Studio Display 显示器都能够接收更新，但此次固件更新仅限于目前运行新 macOS Sonoma 操作系统的 Mac 电脑。

简单来说，运行 macOS Sonoma 的 Studio Display 用户现在可以前往“系统偏好设置”>“软件更新”来安装新固件。

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