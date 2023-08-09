领英职场今日起在中国停止服务

IT之家 8 月 9 日消息，今年 5 月 9 日，在全球拥有超过 10 亿用户的职场社交平台领英宣布，中国本土化求职 App 领英职场将于 2023 年 8 月 9 日起正式停服，也就是说该 App 今天起停止服务，包括移动端 App、桌面端网站和微信小程序等所有领英职场的产品和服务均将停止。

“领英”2002 年成立，2011 年 5 月 20 日在美上市，是分享学习职场和商场经验的平台。2014 年，领英宣布进入中国。2016 年 6 月，全球科技巨头微软“相中”了领英，宣布将以 262 亿美元（IT之家备注：当前约 1883.78 亿元人民币）的价格对其进行收购。

“领英职场”于 2022 年 12 月 14 日才刚刚上线，香港《南华早报》称，该平台自推出以来就一直远落后于国内其他竞争对手。根据市场研究机构“易观国际”的数据，今年 3 月，该平台月活跃用户仅有 95.96 万。相比之下，前程无忧当月活跃用户量达 1850 万，Boss 直聘达 1730 万，猎聘达 670 万。

领英此前表示，未来会把在中国市场的战略重点放在帮助中国企业在海外的人才招聘、品牌营销和技能培训上，以及帮助中国企业的产品和服务打造国际化品牌，拓展海外市场。

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