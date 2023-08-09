苹果发布 AirPods 开发者固件更新 6A5289c

IT之家 8 月 9 日消息，苹果今天在发布 iOS / iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10 系统的 Beta 5 更新之外，还面向 AirPods 耳机发布了开发者固件更新 AirPods 6.0 Beta 3，最新内部版本号为 6A5289c。

本次更新适用于 AirPods 3、AirPods Pro 2 和 AirPods Max，不过并非所有 AirPods 耳机都获得了更新。

IT之家援引国外科技媒体 9to5Mac 报道，AirPods Pro 2 耳机在安装本次更新之后，可以体验以下 5 种新功能 / 新特性：

自适应音频：

这项功能可以结合通透模式和降噪技术，根据用户所处的环境动态调整 AirPods 的音频效果。

这样，用户周围的干扰性的噪音会被自动降低，而其他的声音仍然可以听到。苹果公司举例说，如果你周围有吹风机的声音，会被减弱，但如果突然有交通噪音，则会被放大到你的 AirPods 上。

个性化音量：

为持续提升个人音频体验，个性化音量通过机器学习了解用户的环境条件和聆听偏好，随着时间推移自动对多媒体体验进行精细调整。

对话感知：

对话感知为佩戴 AirPods Pro（第二代）的用户带来无与伦比的交流新体验 —— 用户可以在佩戴耳机时直接与身边的人开启对话，而对话感知会降低耳机音量并增强来自用户前方的声音，同时降低环境噪音。

点击静音 / 取消静音

用户佩戴 AirPods 通话过程中，只需要按下 AirPods Pro 2 的“茎杆”（Stem）就能执行静音 / 取消静音操作。

改进自动切换

苹果 AirPods 目前已经支持在不同苹果设备之间切换，不过根据苹果公司的说法，该功能的更新将看到“用户的苹果设备之间的连接时间明显更快，更可靠”。

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