苹果 iOS 17 电话应用界面有变，挂断按钮移到了右下角

IT之家 8 月 9 日消息，苹果公司即将推出的 iOS 17 将对 iPhone 电话应用进行大改，更新后的电话应用增加了实时语音邮件转录、联系人海报（用户拨打另一个 iPhone 用户时显示的照片）和一个使用更粗字体的新用户界面。

此外，还有一个调整需要长期使用 iPhone 的用户重新适应。在 iOS 17 的测试版本中，苹果公司将“结束通话”按钮移动了位置，移到了右下角，而不是此前居中在屏幕底部的三分之一处。

这可能会使得一些人因为多年的习惯，在挂掉电话时会不小心按到原来按钮所在的位置。已经有一些网友在社交媒体上表示，他们可能需要一段时间来重新适应新按钮的位置。

iOS 17

iOS 16

目前，大多数人还没有安装 iOS 17，毕竟目前其只有测试版，正式版将在秋季发布。

IT之家注意到，这不是苹果公司第一次改变用户使用多年的界面，苹果此举或许是为了将关键按钮放在更接近手机底部、更符合人体工程学的地方，尤其是手机屏幕变得越来越大。2021 年，苹果公司在 iOS 15 的测试版本中改变了其 Safari 浏览器的界面，将网址栏放在了底部，但在正式版本发布时，苹果公司对设计进行了调整，撤销了一些改变，并给用户提供了将网址栏放回页面顶部的选项。

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