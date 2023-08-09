古尔曼：苹果极大概率 9 月 12 日周二举办 iPhone 15 系列发布会

IT之家 8 月 9 日消息，彭博社的马克・古尔曼日前预估，苹果将于今年 9 月 12 日星期二或 9 月 13 日星期三举行秋季新品发布会；在今天发布的推文中，他认为苹果极大概率会在 9 月 12 日召开活动。

IT之家翻译古尔曼的推文内容如下：“越来越多的迹象表明，苹果已挑选 9 月 12 日星期二，来发布 iPhone 15 系列。不过理论上苹果也会做出调整”。

古尔曼此前报道，新款 iPhone 将于 9 月 15 日星期五开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。

除了 iPhone 15 系列之外，9 月份的发布会预计还将包括新款 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 等型号，还有 iOS 17 及相关操作系统的最终细节和发布日期，以及可能的其他一些公告。

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