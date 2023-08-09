Valve 开始出售翻新的 Steam Deck，最高便宜 130 美元

IT之家 8 月 9 日消息，Valve 公司已开始出售“经过认证的翻新”Steam Deck 掌机，其价格比全新的设备要便宜不少。

Valve 承诺，翻新的 Steam Deck 都“经过 Valve 全面测试”，并提供“与新设备相同的 1 年保修期”。

IT之家注意到，翻新 Steam Deck 相比全新设备有不错的优惠：

64GB：翻新版为 319 美元，全新版为 399 美元

256GB：翻新版为 419 美元，全新版为 529 美元

512GB：翻新版为 519 美元，全新版为 649 美元

Valve 提醒称，“供应量有限”，并且预计会出现断货的情况。

“每台经过认证的翻新 Steam Deck 都经过了与我们零售设备相同的高标准测试”，Valve 称，“每台设备都经过了完整的出厂重置、软件更新和在 Valve 的设施内进行的超过 100 项测试。测试包括所有控制器输入、音频系统、屏幕和内部组件。还评估了电池健康状况，以确保功能和寿命正常。”虽然该公司表示“所有翻新设备都达到甚至超过了新零售设备的性能标准”，但也表示翻新的 Steam Deck“可能有轻微的外观瑕疵”。

Valve 还宣布，GameStop 将从周二开始在“部分门店”出售翻新的 Steam Deck。不过 Valve 指出，“这些设备是在 GameStop 的设施内进行翻新的，并且会有自己的保修期。”GameStop 出售的 Steam Deck 只对 GameStop Pro 订阅者开放。

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