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首页 > 游戏之家>游戏快报

Steam Deck 掌机大作再添一员，游戏《博德之门 3》官宣通过兼容性验证

2023/8/7 16:19:23 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 7 日消息，CRPG 《博德之门 3》正式版推出后受到了全球玩家的追捧，IT之家经过查询得知，Steam 平台今天有 71.2 万的玩家在同时游玩《博德之门 3》。

▲ 图源 Steam 平台

在此前推出第一个补丁之后，《博德之门 3》开发商 Larian Studios 昨日官宣该作已正式通过 Steam Deck 兼容性验证，该游戏现在可以完全在 Steam Deck 掌机上游玩，并支持完整手柄操作，游戏界面通过“可读性良好”评级，玩家无需手动调节各项画质，游戏将自动根据 Steam Deck 掌机机能，配置游戏相关图形选项

▲ 图源 Steam 平台

V社的 Steam Deck 掌机自推出以来，一直受到玩家的追捧，据 Steam 平台 2023 年 7 月的客户端系统调查数据其中显示 Linux 游戏市场份额（1.96%）首次超过苹果 macOS（1.84%），而这一数据增长几乎完全是 Steam Deck 凭借“一己之力”所为，在庞大的硬件预装量面前，许多大作愿意为该掌机提供适配，自然是情理之中。

▲ 图源 《博德之门 3》Steam 商店页面

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关键词：V 社Steam Deck博德之门 3Linux 游戏

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