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英伟达发布 536.99 驱动更新：支持《博德之门 3》等游戏、平均帧率提高 93%

2023/8/9 9:52:07 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 9 日消息，英伟达近日发布了经过 WHQL 认证的 GeForce Game Ready 536.99 驱动更新，重点添加了对《博德之门 3》、《德州电锯杀人狂》、和《戈德》三款游戏的支持。

英伟达官方测试称，在开启 DLSS 2 的情况下，英伟达 RTX 40 系列显卡在升级新驱动之后，游戏帧率平均提升 93%。

《德州电锯杀人狂》是一款由经典电影《德州电锯杀人狂》改编，让人心跳不已的多人恐怖线上游戏，将于 8 月 18 日上线。

IT之家在此附上驱动改进内容如下：

  • 《控制》[DX12]：修复了场景和视频显示撕裂和抖动问题。

  • 《战地 2042》，修复了启用 GeForce Experience Freestyle 滤镜后，游戏稳定性降低的问题。

  • [GeForce Experience] 在某些游戏中使用 DLSS 3 帧生成时，修复应用 GeForce Experience Freestyle 滤镜会降低游戏稳定性的问题。

  • [死亡空间] 提高游戏稳定性。

  • [Elgato Wave Link] 修复 NVIDIA Broadcast 效果的潜在音频问题。

桌面 GPUs:

笔记本 GPUs:

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关键词：英伟达博德之门游戏

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