玩家期待落空，Take-Two CEO 表示短期内无《GTA》游戏改编电影计划

IT之家 8 月 9 日消息，游戏公司 Take-Two Interactive 首席执行官施特劳斯・泽尔尼克（Strauss Zelnick）在最新财报电话会议上，表示短期内没有计划将游戏改变成电影和电视剧的项目。

这意味着玩家此前的期待落空，表明不会在近期看到《侠盗猎车手》和《荒野大镖客》IP 的电影和电视剧。

泽尔尼克在会议上承认《超级马力欧兄弟大电影》（The Super Mario Bros. Movie）取得了巨大的票房成功，而且《最后生还者》也赢得了非常不错的口碑，但是他认为游戏改编电影、电视剧依然存在巨大挑战，失败的概率大于成功概率。

IT之家翻译泽尔尼克的部分内容如下：：“我们不会调整资产负债表，用于投资电影和电视项目。就目前而言，这些项目存在巨大的挑战和不确定性。”

他认为固然当前有不少成功的游戏改编案例，但翻车的概率依然大于成功，最终会面临口碑和赔钱的双重尴尬。

泽尔尼克表示 Take-Two 将专注于其核心的视频游戏业务，进一步为玩家带来卓越的游戏体验。

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