vivo Pad Air 平板官宣：11.5 英寸 2.8K 显示屏，骁龙 870 处理器

IT之家 8 月 9 日消息，vivo 品牌副总裁贾净东今日发文，对 vivo Pad Air 新品平板进行预热并公布外观海报。

贾净东透露，vivo Pad Air 平板配备 11.5 英寸超感原色大屏，提供 2.8K 分辨率、144Hz 刷新率（自适应调节）、P3 广色域，屏幕比例 3:2。该产品搭载骁龙 870 处理器，配备大音腔四扬声器，拥有 Super Audio 的计算音效。

机身方面，vivo Pad Air 平板仅重 530 克，厚度为 6.67mm，采用一体化无缝金属机身，提供自在蓝、勇敢粉、轻松银三款配色。此外，机身内还搭载 8500mAh 电池，支持 44W 快充。

系统方面，vivo Pad Air 搭载 OriginOS 3 平板定制系统，支持电脑、手机与 vivo Pad Air 的跨设备跨系统协作。其中，原子笔记功能可在重划要点、记重点、勾涂鸦、录音转文字、分屏开小窗，搭配 vivo Pencil 2 可体会到书写时的振动反馈。

目前，vivo Pad Air 的内存版本以及售价暂未公布，IT之家也会持续关注并带来详细报道。

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