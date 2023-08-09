海南：2030 年全面禁售燃油车，目标累计推广新能源车超 150 万辆

IT之家 8 月 9 日消息，海南省新能源汽车促进中心公众号日前发布了《海南新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030 年）》（以下简称《行动方案》），以实现海南省 2030 年全面禁售燃油车的目标。

根据《行动方案》阶段性目标，2025 年海南省将累计推广新能源汽车超 50 万辆，新增新能源汽车占比超过 60%，总体车桩比在 2.5:1 以下，推广成效居全国“第一方阵”，全省公共服务领域、社会运营领域车辆新增和更换清洁能源汽车占比达 100%。

到 2030 年，海南省将累计推广新能源汽车超 150 万辆。新能源汽车保有量占比超过 45%，总体车桩比在 2:1 左右，新能源客运车辆新增及更换占比达到 100%，清洁能源货运车辆新增及更换占比达到 100%，推广成效保持全国领先。

除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达 100%，全面建成世界新能源汽车体验中心，成为引领海南新能源汽车推广应用和产业发展的标杆项目。

图源 Pixabay

为此，《行动方案》提出构建海南各细分领域车辆全面电动化应用场景、打造领先的新能源汽车应用环境、打造自由便捷的绿色出行生态体系、加快培育产业生态、构建全域新能源汽车车路协同智能驾驶新生态等五个方面共 20 项重点任务。

同时，《行动方案》还明确了将采取加强省级统筹协调力度和督查考核，强化产业发展政策配套，发挥省内外智库作用，加强人才队伍建设，进一步营造发展氛围等五个方面保障措施。

据IT之家此前报道，早在 2019 年 3 月，海南省就发布了《海南省清洁能源汽车发展规划》，成为全国率先提出 2030 年“禁售燃油车”时间表的省份。

《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》提到，截至 2022 年底，海南新能源汽车保有量突破 18 万辆，保有量占比从 2021 年的 7.2% 提升至超 10%，跃居中国省级地区第二，私家车的新能源车市场渗透率超过 40%。换句话说，每上牌 100 辆新车中，有超过 40 辆是新能源汽车。

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