小米 MIX Fold 3 折叠屏手机官宣 8 月 14 日发布：定义“折叠屏下半场新标准”

IT之家 8 月 9 日消息，小米官方宣布，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月 14 日 19:00 正式发布，主打“轻薄无短板”，官方宣称“定义折叠屏下半场新标准”。

预热文案：

小米 MIX Fold 3 定档 8 月 14 日晚 7 点发布。 ‎轻薄，是折叠屏进化的过程，但不是终点， ‎无短板，才是折叠屏的未来。 ‎小米 MIX Fold 3 以引领之姿，开启折叠屏下半场。

雷军发文称：“小米 MIX Fold 3代表了小米对折叠屏进化走向的思考，以及小米在结构、工艺等一系列底层技术领域的全新突破。”

预热视频

雷军还表示：“经过持续努力，小米工程师们已经拿出了当下技术和工艺的最优解。小米 MIX Fold 3 彻底推翻行业现有技术路径，以突破性的转轴创新，实现「技术换空间」，将轻薄折叠与真旗舰并存，宣告折叠屏下半场的新标准。”

据博主 @数码闲聊站 今日爆料，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机、Redmi K60 至尊版以及小米平板 6 Max 均会在本月亮相，分别搭载骁龙 8 Gen 2 处理器、天玑 9200 + 处理器以及骁龙 8 + 处理器。

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雷军预热全文：

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