消息称荣耀将在 IFA 2023 推出 2 款折叠屏手机

IT之家 8 月 7 日消息，爆料人 Ishan Agarwal 发文，称荣耀将在 IFA 2023 上推出 2 款折叠屏手机，其中一款是 Magic V2，另一款暂时没有任何渲染图和泄露消息。

IT之家注意到，数码博主 @数码闲聊站 此前透露，荣耀接下来要发布的新品是一款外折叠新机，机身更轻薄，配备 2K 护眼大屏。明年荣耀还将推出 MagicFlip 折叠屏手机以及数字系列 GT 机型。另外，该博主还在评论区透露，荣耀还将发布配备 LCD 显示屏的新机。

值得一提的是，荣耀 Magic V2 于 7 月 12 日在中国发布，9 月 1 日将在全球发布。该机搭载骁龙 8 Gen 2 领先版 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，素皮版最薄只有 9.9mm，展开最薄 4.7mm，玻璃版展开厚 4.8mm、折叠厚 10.1mm。

荣耀 Magic V2 外屏采用了 6.43 英寸 2376×1060 京东方 OLED 屏，屏幕比例 20:9，全局最大亮度 1500nit，峰值亮度 2500nit；内屏采用了 7.92 英寸 2344×2156 京东方 OLED 屏，屏幕比例 9.8:9，全局最大亮度 1000nit，峰值亮度 1600nit。内外屏均支持 120Hz LTPO 刷新率、3840Hz 高频 PWM 调光、 10.7 亿色等。

该机内置 5000mAh 青海湖电池，支持 66W 快充；外屏前置 16MP 镜头，内屏前置 16MP 镜头，后置 50MP 主摄 + 50MP 超广角 + 20MP 长焦（最高 40 倍变焦）。

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