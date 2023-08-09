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索尼集团公布今年第一财季娱乐业务财报，PS5 全球出货量达 4170 万台

2023/8/9 14:46:15 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 9 日消息，索尼集团今日发布了一系列业绩财报，IT之家早间曾报道，在索尼截至 2023 年 6 月 30 日的财季合并财务报告中，其预计全年电子产品营业利润 1800 亿日元（当前约 90.9 亿元人民币）。

索尼集团同时公布了 2023 财年第一季度财报中娱乐业务（SIE）的相关报告（截止至 2023 年 6 月 30 日），IT之家整理娱乐业务相关重点如下：

▲ 图源 索尼集团（索尼 SIE）

  • 1 截至 2023 年 6 月 30 日，PS5 全球出货量达到 4170 万台。

  • 2.该季度中，PS5 出货量为 330 万台，比上一财年同期增加了 90 万台。

  • 3.截至 2023 年 6 月 30 日，PlayStation Network 的月活跃用户为 1.08 亿，比上一财年同期增加了 500 万。

  • 4.该季度中，PS5 和 PS4 游戏的总销量为 5650 万份，比上一财年同期减少了 930 万份；其中第 — 方游戏销量为 660 万份，比上一财年同期数量相同；数字版销量占比为 72%，比上一财年同期减少了 7%。

▲ 图源 索尼集团（索尼 SIE）

▲ 图源 索尼集团（索尼 SIE）

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关键词：SIEPS5 销量

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