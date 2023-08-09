索尼集团公布今年第一财季娱乐业务财报，PS5 全球出货量达 4170 万台

2.该季度中，PS5 出货量为 330 万台，比上一财年同期增加了 90 万台。

3.截至 2023 年 6 月 30 日，PlayStation Network 的月活跃用户为 1.08 亿，比上一财年同期增加了 500 万。

4.该季度中，PS5 和 PS4 游戏的总销量为 5650 万份，比上一财年同期减少了 930 万份；其中第 — 方游戏销量为 660 万份，比上一财年同期数量相同；数字版销量占比为 72%，比上一财年同期减少了 7%。