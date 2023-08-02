上海索尼 SIE 总裁江口达雄：中国 PlayStation 玩家最喜欢玩《原神》

IT之家 8 月 2 日消息，在上周举行的 ChinaJoy 2023 游戏展中，日媒 4Gamer 采访了上海索尼互动娱乐（SIE）董事长兼总裁江口达雄，在采访期间，江口达雄透露了 PlayStation 主机在中国市场的业务情况，并称赞了米哈游公司在业界的影响力。

IT之家整理归纳相关采访内容如下：

江口达雄表示，中国当下已经是全球最大的游戏市场，但该市场仍以手机游戏为主，其次是 PC 游戏，家用游戏主机在中国市场仍然属于少数派，虽然国行 PS5 的传播速度是 PS4 的两倍，但中国依然处于“推广主机游戏的阶段”。例如在 ChinaJoy 索尼展位上展示的 PlayStation PC GAMES，强调的“正是可以在 PC 上玩 PlayStation 游戏的特点”。

在谈到中国 PlayStation 玩家最喜欢哪一款游戏时，江口达雄表示，《原神》是最受欢迎的游戏。

▲ 图源 4Gamer

江口达雄表示，大多数中国玩家缺乏接触主机的经验，尤其是玩《原神》的年轻一代，他们更喜欢可以随时随地游玩的游戏，他们已经习惯了在手机、平板电脑上游玩，而不是在家里的电视、电脑等大屏幕上玩游戏。

▲ 图源 4Gamer

江口达雄指出，《原神》是一款支持跨平台的免费游戏，这符合中国玩家对于游戏的习惯，玩家可以使用不同设备登录同一账号，这意味着如果玩家拥有一台 PlayStation 主机，就可以平时在手机上玩，回家后在大屏幕上继续游玩，相对适应中国大陆玩家的游戏需求。

江口达雄同时表示，中国游戏产业的变化并非围绕平台竞争展开，反而是《原神》带来的巨大影响从而导致“业界纷纷就此调整策略”，可谓照应了《原神》的英文名“Genshin Impact”的直译 ———“原神冲击”。

江口达雄认为，PlayStation 在主机游戏与手柄系统上的优势，是米哈游所没有的经验。“索尼 SIE 上海与米哈游合作多年，从《原神》开发阶段就一起制作，最终推出了 PlayStation 版本。而游戏发布后，海外版《原神》也在日本和美国取得了巨大成功，我们开始考虑，如果要在全球销售游戏，就必须将目光放的更长远些。

事实上，随着《原神》的风靡，中国的开发商们也开始更多地考虑与索尼进行合作，共同开发主机游戏。而索尼中国的关键就是如何让“在大屏幕上玩、用主机玩、和家人一起玩”成为玩家的一种习惯。

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