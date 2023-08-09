消息称福特中国面向员工推出电马车型内购活动，折扣力度最高 40%

IT之家 8 月 9 日消息，据汽车博主 @孙少军 09 透露，福特中国面向员工推出电马 Mustang Mach E 的内购活动，折扣力度最高 40%。

该博主分享的图片显示，此次活动面向江铃股份公司及福特纵横全体员工，每人限申购 1 台。员工内购价须叠加使用《员工专享福特金融 3 年零息金融贷》方可生效，该贷款一年内不得提前结清。此外，活动车型享受本活动批次同期零售权益（不包含大客户权益和零售金融权益）。

IT之家附上 Mustang Mach E 活动车型及价格：

跃世后驱版：零售价 249900 元起，活动价 149520 元起

无疆后驱豪华版：零售价 288900 元起，活动价 187520 元起

追风全驱豪华版：零售价 349900 元起，活动价 248520 元起

GT 版：零售价 369900 元起，活动价 260520 元起

▲ 图源长安福特官网

据IT之家此前报道，长安福特于 8 月 1 日发布公告称，自即日起，正式接手福特电马在中国市场的运营业务，并公布业务转换后的第一项重要举措，为现有所有福特电马车主全面升级高通第三代骁龙座舱平台（“8155”芯片），提升整车系统的响应速度和智能化水平。

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