科技昨夜今晨 0802：龙芯 3A6000 国产桌面处理器研制成功、长安福特正式接手福特电马中国市场运营业务、各汽车厂商 7 月交付数据出炉

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 2 日，星期三，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、龙芯 3A6000 国产桌面处理器研制成功

龙芯中科 8 月 1 日上午宣布，近日，基于龙架构的新一代四核处理器龙芯 3A6000 流片成功，代表了我国自主桌面 CPU 设计领域的最新里程碑成果。综合相关测试结果，龙芯 3A6000 处理器总体性能与英特尔公司 2020 年上市的第 10 代酷睿四核处理器相当。>> 查看详情

2、华中科大初步复现韩国室温超导材料

B站up 主 @关山口男子技师 现放出了华中科技大学合成并验证“LK-99”的视频。

从视频中我们可以看出，华中科技大学研究团队合成的这颗 LK-99 晶体（即显微镜下的“小黑点”）直径以微米计算，具有很明显的抗磁性效果（部分悬浮），但超导性和通量量子化还有待验证。

据他前几天所说，初次制备的晶体虽然存在抗磁性，但比较弱，也没有所谓的“零阻”，整体表现就像是半导体曲线。他认为，LK-99 就算具备超导相，也是微量的超导杂质，无法形成连续的超导通路。>> 查看详情

3、长安福特正式接手福特电马中国市场运营业务

长安福特宣布，自 8 月 1 日起，正式接手福特电马在中国市场的运营业务，并公布业务转换后的第一项重要举措，为现有所有福特电马车主全面升级高通第三代骁龙座舱平台 (“8155”芯片)，提升整车系统的响应速度和智能化水平。>> 查看详情

4、顺丰发声明回应 38 万劳力士手表遗失

顺丰集团官博现披露了顺丰速运有限公司通报劳力士手表遗失事件进展：

快件单号 SF1159XXXXX1637 从吉林省延吉市寄至广东省广州市，客户签收快件后反馈内件遗失。经相关部门调查，初步判定系外部人员所为，目前手表已被找回，非我司收派件快递员责任，相关情况还在进一步调查中。公司已将信息告知客户，同时也就后续事宜与客户进行妥善协商并达成了一致。

5、京东回应收购永辉传闻：目前没有这个意向

此前有报道称，京东近期正与永辉接洽收购事宜，双方进行了至少一轮初步沟通，暂未达成一致。报道称，目前，京东倾向于全资收购，且表现得较为强势，目的是得到永辉的实际控制权。

对此，京东向 36 氪回复称：目前没有这个意向。>> 查看详情

6、三星 Galaxy S24+/S24 Ultra 手机电池容量曝光

三星 Galaxy S24 系列产品规格近日被连续曝光，继 Plus 机型尺寸之后，Plus / Ultra 机型的电池容量也被泄露。这两款机型的额定电池容量分别为 4755mAh 和 4855mAh，典型值约为 4900mAh 和 5000mAh，电池型号均为 EB-BS926ABY。据博主 @i 冰宇宙 得到的准确消息，三星 Exynos 2400 处理器已经确认回归，预计会在欧洲和亚洲部分地区使用。>> 查看详情

7、多个 AIGC 应用在苹果应用商店下架，接近监管人士称包含数据采集和使用不够规范等问题

包括讯飞星火在内的多个 AIGC 相关 App，于 8 月 1 日凌晨在苹果应用商店下架。据《科创板日报》从接近监管部门的权威人士处了解到，相关 App 下架主因是 8 月 15 日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，下架的 App 在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。>> 查看详情

8、各汽车厂商 7 月交付数据出炉

各家汽车厂商于本月初公布了 2023 年 7 月的交付数据，汇总如下：

蔚来 7 月交付新车 20462 台同比增长 103.6% 创历史新高 >> 查看详情

重回万辆， 小鹏汽车 7 月交付 11008 辆新车环比增长 28%>> 查看详情

理想汽车 7 月交付 34134 辆，同比增长 227.5%>> 查看详情

比亚迪 7 月新能源汽车销量 262161 辆，今年累计 151.78 万辆同比增长 87.63%>> 查看详情

五菱缤果汽车 7 月销量突破 2 万辆，宝骏悦也达 5290 辆 >> 查看详情

别克汽车 纯电家族 7 月交付 8692 辆创新高，E5 艾维亚四驱版交付在即 >> 查看详情

广汽埃安 7 月汽车销量 45025 辆：同比增长 80%，环比上月持平 >> 查看详情

大众 ID.3 车型国内 7 月订单量破万，降价 3.7 万元效果显著 >> 查看详情

上汽集团 7 月销售新能源汽车 9.1 万辆，其中五菱销量 3.5 万辆 >> 查看详情

上汽通用 宣布新能源车 7 月交付量首度破万，同比上涨 138%>> 查看详情

smart 7 月在国内交付 4292 辆新车，环比增长 12%>> 查看详情

极氪 7 月交付汽车 12039 辆：环比增长 13.4%，创历史新高 >> 查看详情

零跑汽车 7 月交付新车 14335 辆创新高，C 系占比约 85%>> 查看详情

创维汽车 7 月交付 3452 辆，同比增长 151.42%>> 查看详情

岚图汽车 ：7 月交付 3412 辆，新款岚图 FREE 现已开启预定 >> 查看详情

极狐汽车 7 月交付 1826 辆，今年前 7 个月累计交付 10617 辆 >> 查看详情

又一家破万： 哪吒汽车 7 月全系交付 10039 台，新款哪吒 S 本月上市 >> 查看详情

赛力斯 7 月新能源汽车销量 6934 辆同比下降 47.83%>> 查看详情

高合汽车 徐斌：7 月整体交付数量超过 500 台，8 月 HiPhi Y 产能爬坡 >> 查看详情

飞凡汽车 7 月交付 2060 辆，连续 3 个月销量突破 2000 台 >> 查看详情

长城汽车 7 月销售新能源乘用车 28896 辆，同比增长 163%>> 查看详情

长安汽车 7 月新能源销量 3.95 万辆同比增长 62.8%，深蓝 7 月交付 13172 辆 >> 查看详情

广汽丰田 7 月销量 71343 台，其中凯美瑞销售 17613 台 >> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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