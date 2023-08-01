长安福特正式接手福特电马中国市场运营业务，为所有车主免费升级 8155 芯片

IT之家 8 月 1 日消息，IT之家从长安福特官方公众号获悉，根据福特汽车在中国市场的战略转型和业务调整，长安福特宣布，自今日起，正式接手福特电马在中国市场的运营业务，并公布业务转换后的第一项重要举措，为现有所有福特电马车主全面升级高通第三代骁龙座舱平台 (“8155”芯片)，提升整车系统的响应速度和智能化水平。

官方称，业务转换后，福特电马车主能享受到：

更优质的产品体验

免费升级高通第三代骁龙座舱平台 (“8155”芯片)，车机运行速度翻倍，更智能、更流畅的用车体验

更便捷的服务布点

首批授权近 300 家经销商，网点数量扩充近三倍，覆盖全国 70 个新能源重点城市的核心市场

成熟贴心的服务体系

服务包、道路救援、保修等相关权益将保持不变，并有本地车主免费上门取送车，异地车主上门服务

更安心的售后维修

放心正品零件、专业认证技师，24 小时热线 + 365 天道路救援

官方称，作为长安福特旗下第一款纯电动车型，福特电马将助力长安福特新能源布局进程的加速，打造更加完善的产品谱系，为消费者提供从个性化燃油产品到大马力混动，到纯电 SUV 的多样化出行方案。

2021 年 4 月福特电马 Mach-E 上市以来，月销量始终只有几百台。乘联会数据显示，今年 6 月，福特电马产量为零，销量只有 77 辆，今年前 6 个月累计销量只有 268 辆，同比下滑 84.6%。

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