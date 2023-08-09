首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

PNY 推出英伟达新款桌面工作站显卡：可选 RTX 4000 - 5000 Ada

2023/8/9 16:03:49 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，据 TechPowerUp 报道，PNY 今天宣布推出最新的 NVIDIA RTX Ada 系列桌面 GPU，包括 NVIDIA RTX 5000、NVIDIA RTX 4500 和 NVIDIA RTX 4000 高性能工作站显卡以及用于数据中心的 NVIDIA L40S GPU。

英伟达现已推出了 RTX 6000 Ada 和 RTX 4000 Ada SFF 两款桌面工作站显卡，新款 RTX 4000、4500、5000 Ada 现也开始上市。

参数方面，RTX 5000 Ada 有 12800 CUDA 核心和 32GB 显存，RTX 4500 Ada 有 7680 CUDA 核心和 24GB 显存，RTX 4000 Ada 有 6144 CUDA 核心和 20GB 显存。

价格方面，RTX 5000 Ada 售价 4000 美元（IT之家备注：当前约 28760 元人民币）；RTX 4500 售价 2250 美元（当前约 16178 元人民币）；RTX 4000 售价 1250 美元（当前约 8988 元人民币）。

此外，英伟达今日推出了 L40S GPU，用于数据中心。英伟达表示 NVIDIA L40S 搭载 18,176  CUDA 核心和 48GB 显存（与 RTX 6000 Ada 相同），可提供近 5 倍于 NVIDIA A100 GPU 的单精度浮点计算（FP32）性能。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：GPU英伟达工作站

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用