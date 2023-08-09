PNY 推出英伟达新款桌面工作站显卡：可选 RTX 4000 - 5000 Ada

IT之家 8 月 9 日消息，据 TechPowerUp 报道，PNY 今天宣布推出最新的 NVIDIA RTX Ada 系列桌面 GPU，包括 NVIDIA RTX 5000、NVIDIA RTX 4500 和 NVIDIA RTX 4000 高性能工作站显卡以及用于数据中心的 NVIDIA L40S GPU。

英伟达现已推出了 RTX 6000 Ada 和 RTX 4000 Ada SFF 两款桌面工作站显卡，新款 RTX 4000、4500、5000 Ada 现也开始上市。

参数方面，RTX 5000 Ada 有 12800 CUDA 核心和 32GB 显存，RTX 4500 Ada 有 7680 CUDA 核心和 24GB 显存，RTX 4000 Ada 有 6144 CUDA 核心和 20GB 显存。

价格方面，RTX 5000 Ada 售价 4000 美元（IT之家备注：当前约 28760 元人民币）；RTX 4500 售价 2250 美元（当前约 16178 元人民币）；RTX 4000 售价 1250 美元（当前约 8988 元人民币）。

此外，英伟达今日推出了 L40S GPU，用于数据中心。英伟达表示 NVIDIA L40S 搭载 18,176 CUDA 核心和 48GB 显存（与 RTX 6000 Ada 相同），可提供近 5 倍于 NVIDIA A100 GPU 的单精度浮点计算（FP32）性能。

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