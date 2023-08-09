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丰田公司计划推出无线充电系统，可为 5 至 10 米外手机等电子设备充电

2023/8/9 16:16:18 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 8 月 9 日消息，据日本共同社报道，丰田汽车集团旗下丰田合成公司正在推进新的无线充电系统实证。在室内不使用电线，可为 5 至 10 米外的智能手机等电子设备充电，力争 2025 年度以后在住宅中实际运用。

▲ 图源丰田官网

报道称，丰田合成在日本爱知县稻泽市的体育馆内设置实验室，运用与从事微波充电的美国初创企业 Ossia 共同开发的输电设备、显示微波动态的桌子等推进实验。将安装了电力接收装置的智能手机放在距离输电设备数米的位置，几秒后就开始充电。

‎根据丰田合成的计划，该技术首先会在家庭设备、智能家居领域应用，未来将运用信息通信技术（ICT），着眼于提供多种交通方式的移动支援服务“MaaS（出行即服务）”领域。

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据IT之家此前报道，小米、联想摩托罗拉等国产手机厂商都曾在 2021 年演示过隔空充电技术，并且实现了支持多台手机同时充电。然而，两年后的今天，这项技术仍未应用于量产机型当中。

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关键词：隔空充电丰田公司

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