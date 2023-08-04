小马智行与丰田成立合资公司，推动 L4 级自动驾驶前装量产

IT之家 8 月 4 日消息，今日，小马智行与丰田汽车（中国）投资有限公司、广汽丰田汽车有限公司举办签约仪式。三方宣布共同设立合资公司，以支持未来自动驾驶出租车（Robotaxi）前装量产和规模化部署。

IT之家从小马智行官方公众号了解到，根据协议，合资公司将于年内成立，投资额超过 10 亿元人民币，将提供由广汽丰田生产的用于 Robotaxi 的丰田纯电动车辆平台。这些车辆装配有丰田提供的可满足全无人自动驾驶的车辆冗余系统，搭载小马智行的自动驾驶系统，通过小马智行的 Robotaxi 运营平台，为乘客提供自动驾驶移动出行服务。

▲ 图源小马智行公众号

据小马智行官方介绍，该公司已经实现了 L4 级别 Robotaxi 的商业化示范运营，成为丰田汽车在自动驾驶移动服务领域的重要战略合作伙伴。早在 2019 年 8 月，小马智行就与丰田宣布正式建立合作关系，成立合资公司是与丰田汽车全面升级战略合作迈出的新的一步。

目前，小马智行已经在北京、上海、广州和深圳四大城市推出自动驾驶出行服务，未来将推动自动驾驶的无人化、商业化、规模化发展。

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