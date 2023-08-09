Goodnotes 6 App 上架苹果 App Store：186 元买断，5 代用户可直接升级

IT之家 8 月 9 日消息，笔记类 App Goodnotes 6 上架苹果 App Store 商店，和 5 代相同，依旧需要付费购买，官方提供按年付费和买断两种方式，前者为 68 元一年，后者为 186 元买断。

值得一提的是，如果此前已经购买过 Goodnotes 5 的用户可选择直接升级到 Goodnotes 6，并且不会丢失笔记。

IT之家附 Goodnotes 6 App 功能特性官方介绍：

支持手写和文本键入，同时还可以添加图片、贴纸、图表和涂鸦

多种纸张模版可选择，包括空白纸、单行纸、康奈尔纸、清单、计划表等

导入 PDF 自带目录或创建自定义大纲

支持 Google Drive、Dropbox 和 OneDrive 笔记备份，还可使用 iCloud 在 iPad、iPhone 和 Mac 之间同步笔记，随时随地进行查阅和修改

形状功能帮助绘制不同的形状和线条

词语补全功能可以根据语境提示选词

学习卡组使用主动回忆和间隔重复等功能，根据学习情况调整学习内容，还可以用手写创建自己的学习材料

市集功能提供包括复习笔记和练习册在内的多种学习资料

录制与手写同步的音频笔记

扫描导入纸质文件时，OCR 技术会对文件内容自动识别，方便未来搜索

快速导入所有讲义、幻灯片、课本和真题试卷等材料，并直接在 iPad 上进行标注

互动式考试练习包括 SAT 和 DSE 数学备考课程

自定义笔刷颜色、粗细、压感和样式

自由调整封面和纸张模版的尺寸和颜色

添加、创建或导入贴纸、图章、胶带、图片等

内置市集提供封面、纸张模版、贴纸、等众多内容

通过 AirPlay 或连接 HDMI 进入演示模式，展示纯净版笔记内容

演示时可以用内置激光笔引导观众注意力

将笔记导出为 PDF 文件，邮件、打印、分享

无论线上会议还是线下办公，邀请朋友和同事共同协作编辑同一份笔记