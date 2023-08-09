Goodnotes 6 App 上架苹果 App Store：186 元买断，5 代用户可直接升级

IT之家 8 月 9 日消息，笔记类 App Goodnotes 6 上架苹果 App Store 商店，和 5 代相同，依旧需要付费购买，官方提供按年付费和买断两种方式，前者为 68 元一年，后者为 186 元买断。
值得一提的是，如果此前已经购买过 Goodnotes 5 的用户可选择直接升级到 Goodnotes 6，并且不会丢失笔记。
IT之家附 Goodnotes 6 App 功能特性官方介绍：
支持手写和文本键入，同时还可以添加图片、贴纸、图表和涂鸦
多种纸张模版可选择，包括空白纸、单行纸、康奈尔纸、清单、计划表等
导入 PDF 自带目录或创建自定义大纲
支持 Google Drive、Dropbox 和 OneDrive 笔记备份，还可使用 iCloud 在 iPad、iPhone 和 Mac 之间同步笔记，随时随地进行查阅和修改
形状功能帮助绘制不同的形状和线条
词语补全功能可以根据语境提示选词
学习卡组使用主动回忆和间隔重复等功能，根据学习情况调整学习内容，还可以用手写创建自己的学习材料
市集功能提供包括复习笔记和练习册在内的多种学习资料
录制与手写同步的音频笔记
扫描导入纸质文件时，OCR 技术会对文件内容自动识别，方便未来搜索
快速导入所有讲义、幻灯片、课本和真题试卷等材料，并直接在 iPad 上进行标注
互动式考试练习包括 SAT 和 DSE 数学备考课程
自定义笔刷颜色、粗细、压感和样式
自由调整封面和纸张模版的尺寸和颜色
添加、创建或导入贴纸、图章、胶带、图片等
内置市集提供封面、纸张模版、贴纸、等众多内容
通过 AirPlay 或连接 HDMI 进入演示模式，展示纯净版笔记内容
演示时可以用内置激光笔引导观众注意力
将笔记导出为 PDF 文件，邮件、打印、分享
无论线上会议还是线下办公，邀请朋友和同事共同协作编辑同一份笔记
重要邮件的 PDF 附件转发至专属 Goodnotes 邮箱，轻松导入文档
广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。