我国《匿名订阅通信服务技术规范》标准正式发布

IT之家 8 月 9 日消息，统一推送工委会今日宣布，由中国信通院牵头、统一推送工委会参与、中国互联网协会归口的《匿名订阅通信服务技术规范》标准已编制完成。相关能力已完成联调，并联合行业完成了多轮内测。

在 2023 年 7 月 27 日，在中国信通院泰尔终端实验室主办的“2023 数字生态发展大会”上，来自中国互联网协会、统一推送工委会、中国信通院泰尔终端实验室、中国广告协会、新华网及运营商代表共同发布了“匿名订阅服务”的标准，并现场对相关业务进行了演示，并将开始与更多互联网服务提供商开展技术验证，探索更多业务模式。

▲ 图源 TAF 协会统一推送工作委员会公众号

据介绍，2023 年 7 月 31 日，我国正式发布了《关于恢复和扩大消费的措施》（IT之家注：即“促消费 20 条”）其中明确提出了“推进数字消费基础设施建设”、“加快传统消费数字化转型”等要求。目前，互联网服务提供商面向用户告知优惠、商品折扣等信息都是通过（包括推送消息在内）终端通知服务实现。如何在此过程中更好地保护用户敏感信息，提升用户的消费体验，对于促进消费意义重大。

统一推送工委会表示，在现实实践中，大量用户在消费前有意愿定向获取目标产品的必要信息、并了解产品营销策略，及时与商家之间开展必要的互动。传统的方案实现路径中，这一过程也易伴随用户信息泄露，导致用户提交相关信息后丧失了个人信息的全生命周期控制权，并频繁受到广告、推销甚至诈骗等信息的骚扰，极大降低了用户的消费体验。

基于此，统一推送工委会联合运营商及行业组织，共同提出了“匿名订阅通信服务”的技术实现方案，其核心是，在用户主动授权后，通过运营商核心能力为用户生成“临时号码”暨匿名 ID，以保障用户在浏览、咨询、订阅信息后，其个人信息无法被应用获取，保护了用户的隐私。

“匿名订阅通信服务”的核心不仅是保障用户信息在获得服务过程中“单向透明”，更引入了服务的“订阅机制”及“过期机制”，即商家只能以用户允许的方式，在用户授权时间段，以一定频率来服务用户。同时，用户的所有订阅都具备有效期，在有效期过后“订阅”就将失效，此后商家将无法再联系上用户。

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