比亚迪驱逐舰 05 冠军版加推新版本，120km 豪华型 11.98 万元

IT之家 8 月 9 日消息，比亚迪驱逐舰 05 冠军版新增了一款 11.98 万元的 120km 豪华型，综合续航 1200km，支持 17kW 直流快充、VTOL 移动电站、NFC 全场景数字钥匙（支持 iPhone）。

比亚迪在今年 4 月推出了驱逐舰 05 冠军版，首发推出 5 个版本，指导价 10.18-14.88 万元。这次新增的车型将 120km 纯电续航版本的售价拉到了 12 万以下。

驱逐舰 05 冠军版延续海洋网专属的“海洋美学”设计理念打造，增加了一种墨石蓝的车身颜色。内饰方面，120km 车型的座椅、方向盘缝线及空调装饰条颜色升级为釉玉蓝配色，方向盘和中控面板也用了哑光材质。

IT之家从比亚迪官方获悉，新车全系标配 DiLink 智能网联系统，支持语音交互、K 歌、OTA 升级等功能；还有 12.8 英寸的旋转屏幕、数字钥匙等智能科技配置，并且新增支持 iPhone 和 Apple Watch 来解锁车门。

动力方面，新车采用了 DM-i 超级混动技术，由 1.5L 高效发动机、EHS 电混系统和刀片电池组成，可提供 120km 纯电续航里程（NEDC 工况），亏电油耗低至 3.8L，综合续航里程超过 1200 公里。

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