谷歌申请“屏下摄像头”专利，未来 Pixel 手机有望搭载相关技术

IT之家 8 月 9 日消息，据外媒 PhoneArena 报道，谷歌已向欧洲专利局提交了一项名为“屏下摄像头系统和装置”的专利申请。该专利展示了一项“屏下摄像头”技术，谷歌有望在未来的 Pixel 手机上搭载该“屏下摄像头”方案，与苹果 iPhone 手机和三星 Galaxy S 系列手机展开竞争。

▲ 图源 谷歌相关专利截图

IT之家从谷歌提交的专利中注意到，谷歌目前开发的“屏下摄像头”技术原理上和竞品大致相同，都是“允许外界光线通过屏幕中极细的‘格栅’进入屏下前置摄像头模组中”。

实际上中兴已经在旗下的 Axon 系列机型搭载了类似的“屏下摄像头”技术，不过谷歌的版本有一定改进，即配备了两个“屏下摄像头”，类似于早期后置双摄手机采用的“彩色 + 黑白”方案，手机将结合两个摄像头模组捕捉的影像信息，经过算法处理后，输出更高质量的照片和视频。

外媒表示，目前尚不得而知谷歌将会在未来的哪款机器中率先搭载相关技术，不过谷歌今年 10 月将发布的 Pixel 8 系列和明年将发布的 Pixel 9 系列手机 ID 设计都已经定型，因此预计不会搭载这一硬件特性，若谷歌决定在旗下 Pixel 手机中使用屏下摄像头，率先搭载的手机应当是下一代 Pixel Fold。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。