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谷歌发布 AI 代码编辑器 IDX：借助云虚拟机简化开发环境配置

2023/8/9 8:18:08 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 9 日消息，谷歌今天揭开了“Project IDX”项目的面纱，官宣这是一款融合了 AI 技术的代码编辑器。

IT之家援引谷歌项目描述，官方表示开发人员当前面临的一个痛点就是，很难配置运行特定项目的技术环境和堆栈。

开发者如果想要从台式机切换到笔记本电脑，就需要同步各个版本，而且可能会出现两台设备部分代码行为不一致的问题。

谷歌的 Project IDX 项目希望缓解这个问题，项目无缝衔接了关键技术，基于 Code OSS（微软 VS Code 的开源版本），意味着开发者可以快速上手。

Project IDX 项目基于云端的 Linux 虚拟机运行，并提供了 Flutter、Angular、React 和 Next.js 等框架模板，并允许开发者自由配置，满足个性化开发需求。

Project IDX 在您的应用程序运行时集成实时预览。目前，这仅限于预览 Web 应用程序，但很快就会扩展到 Android 模拟器甚至 iOS 模拟器。

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关键词：谷歌编辑器

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