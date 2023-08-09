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谷歌安卓 14 增强蜂窝网络安全：增强企业管控 2G 网络、禁用未加密蜂窝连接

2023/8/9 14:56:06 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒用户1520111 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，谷歌近日宣布在即将到来的安卓 14 系统中，提供了全新的蜂窝网络安全功能，可以更妥善地保护用户业务数据和通信。

安卓 14 系统不仅允许用户和企业在设备或者托管设备上关闭对 2G 网络的支持，还在调制解调器级别上，禁用对空密码（未加密）蜂窝连接的支持。

IT之家翻译谷歌声明内容如下：

安卓 14 是首个为消费者和企业引入先进蜂窝安全缓解措施的移动操作系统。

安卓 14 系统引入了对 IT 管理员的支持，让其在管理的设备群中禁用 2G 网络，还可以禁用对空加密蜂窝连接的支持。

谷歌强调了虚拟基站和 Stingrays 攻击风险，攻击者可以通过窃听网络流量的方式，劫持用户的数据、语音和短信。

IT之家注：Stingrays，也叫做 IMSI catcher，是一个基站模拟器设备，可以迫使其范围内的移动手机连接到它。连接后，Stingrays 可以执行中间人攻击，拦截敏感个人信息，比如：

  • 设备 IMSI 信息；

  • 通话元数据，比如拨打的号码、通话时长等；

  • 短信和语音通话内容；

  • 数据使用和 web 浏览历史。

关闭 2G 网络

谷歌在安卓 12 系统中率先提供了关闭 2G 网络的选项，用户可以通过“设置 → 网络和互联网 → SIM → 允许 2G”进行关闭。

谷歌表示自安卓 14 系统中，政府机构、企业实体或其他组织的管理人员，可以管理设备群，禁用 2G 网络连接。

谷歌表示禁用 2G 网络选项会添加到 Android Enterprise 中，目前该平台支持管理禁用 WiFi、蓝牙和 USB 数据信令等 200 多个控件。

禁用对空密码（未加密）蜂窝连接的支持

谷歌还表示在商业网络中，空密码（无加密）并不罕见，在网络中数据以明文和易于阅读的形式暴露。

安卓 14 为了降低风险，允许采用最新无线电硬件抽象层（HAL）的设备，在调制解调器级别关闭对零密码连接的支持。

与 2G 禁用功能一样，紧急呼叫仍然可以降级为零密码连接，以避免危及用户的安全。

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关键词：安卓

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