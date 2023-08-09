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你不买我不买：“丐版”Mac mini M2 款电商平台跌破 3000 元

2023/8/9 21:49:52 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 9 日消息，当下苹果 Mac 电脑采用 Apple Silicon 架构，内存被直接焊死在主板上，因此用户难以购入第三方配件自由升级“丐版”Mac 电脑硬件。

苹果在今年 1 月 17 日推出了 M2 款 Mac mini，其中的“丐版”款式搭载“尴尬”的 8GB 运行内存 + 256G 存储空间，多数用户对于这款“硬件参数落后并难以自行升级”的设备并不看好，因此有相关方面需求的用户更倾向于“加钱”购买 16GB 运行内存款机型

▲ M2 款 Mac mini 外形依然“一脉相承”，不过用户却难以自行升级。图源 苹果官网

▲ 图源 苹果官网

IT之家在今年 2 月曾报道，M2 款 Mac mini “丐版”彼时售价为 3608 元，在今年 7 月，该型号跌至 3499 元而当下在各大电商平台，这款丐版机器已跌破 3000 元，价格在 2900-2950 元左右

而据彭博社的 Mark Gurman 早前报道，苹果公司正在加紧测试新款 M3 芯片的 Mac mini，预计新款机型将在 10 月份发布，考虑到 Mac mini 的实际硬件情况，当下购买这样一台“注定难以升级”的电脑依然是一个见仁见智的选择。

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关键词：mac mini苹果 M2

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