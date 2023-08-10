Rivian 发布第二季度财报：当季营收 11.21 亿美元，上半年生产近 2.4 万辆新车

IT之家 8 月 10 日消息，当地时间周二，美国电动汽车初创公司 Rivian 公布了 2023 财年第二季度财报。

数据显示，Rivian 该季度总营收达 11.21 亿美元（当前约 81.05 亿元人民币），高于此前市场预期的 10 亿美元（当前约 72.3 亿元人民币），相比于去年同期的 3.64 亿美元（当前约 26.32 亿元人民币）同比增幅达 207.69%。截至 6 月 30 日，Rivian 今年已经取得 17.82 亿美元（当前约 128.84 亿元人民币）的总营收。

产销方面，Rivian 该季度共生产了 23387 辆新车，交付了 12640 辆新车，交付量同比增幅达到 59%。

此外，Rivian 该季度运营亏损为 2.85 亿美元（当前约 20.61 亿元人民币），相比去年同期的 17.08 亿美元（当前约 123.49 亿元人民币）大幅减少。资本支出方面，Rivian 该季度资本支出为 2.55 亿美元（当前约 18.44 亿元人民币），相比去年同期的 3.59 亿美元（当前约 25.96 亿元人民币）同样有所缩减，官方表示这是因为去年该公司处于增产早期阶段，需要投入较高金额用于设备和建设。

另据IT之家此前报道，从 2024 年开始，Rivian 车主将可以用适配器使用特斯拉超级充电站，从 2025 年起将使特斯拉式充电口成为其车辆的标准配置，同时将采用特斯拉的充电标准。Rivian 首席执行官 RJ Scaringe 表示，这笔交易将使 Rivian 纯电皮卡和运动型多功能车的买家更好地“利用特斯拉庞大的充电站网络”。

该公司表示，他们将在生产 R1T 皮卡和 R1S SUV 的同时继续扩大自家充电网络。该公司此前曾表示计划建设 3500 多个充电站。

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