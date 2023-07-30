车企加码清洁能源，Rivian 拟将一座大型煤矿改造成 800 兆瓦的太阳能发电厂

IT之家 7 月 30 日消息，Rivian、BrightNight 和大自然保护协会合作将美国最大的煤矿之一 ——Starfire 矿山转变为肯塔基州最大的太阳能发电厂。

据介绍，该项目将加速公平、基于科学的清洁能源转型，最大限度地提高对气候、保护和社区的积极影响，因此选择了 BrightNight 作为 Starfire 太阳能项目的开发商。

一旦上线，这个 800 兆瓦 (MW) 的“BrightNight Starfire 可再生能源中心”每年将产生足够 17 万个家庭使用的电力。

这项 10 亿美元（IT之家备注：当前约 71.6 亿元人民币）的投资也将成为肯塔基州最大的清洁能源项目之一，也是美国规模最大的在前矿区建造的项目之一。

此外，BrightNight 还将建造一条长达 20 英里（约 32.19 公里）的输电线路，以便未来在该地区建设额外的 1 GW 可再生发电设施成为可能。

该项目总共有四个阶段：将于 2025 年开始。Rivian 将通过与 BrightNight 签订购电协议 (PPA) 从第一阶段购买 100 MW 的可再生电力。这将产生足够多的能源来驱动每年 4.5 亿英里的新能源汽车行驶里程。

Rivian 创始人兼首席执行官 RJ Scaringe 说：

将我们的能源系统转变为碳中性不仅仅是让全球约 15 亿辆汽车电动化。我们还必须支持电网的去碳化和可再生能源的负责任部署。

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