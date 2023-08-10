微软 Edge 浏览器推出新功能：导出浏览历史为 CSV 文件

IT之家 8 月 10 日消息，微软最近在其 Edge 浏览器的 Canary 频道中发布了一项新功能，让用户可以将自己的浏览历史导出为 CSV 文件。这一功能目前仅限于 Canary 版本的用户体验，预计将在 2023 年 9 月 14 日左右正式推出。

浏览历史是用户在网上冲浪时留下的足迹，记录了用户访问过的网站和页面。现代浏览器都可以从其他浏览器中导入浏览历史和其他数据，而 Edge 也不例外。但是，以前用户无法将浏览历史导出为一个单独的文件，或者将其移动到另一个 Edge 浏览器中，除非使用同步功能。

微软 Edge 似乎是第一个给用户提供把浏览历史保存为 CSV 文件功能的浏览器，CSV 文件是一种通用的数据格式，可以用表格软件如 Excel 打开和编辑。

要使用这一功能，用户需要做以下几个步骤：

前往 edge://settings/ help，将 Microsoft Edge Canary 更新到版本 117.0.2026.0。

按 Ctrl + H 或点击菜单 > 历史记录，或者直接输入 edge://history。

点击历史记录弹出窗口上的三点按钮，选择“导出浏览数据”。

选择保存 CSV 文件的位置。

目前，Edge Canary 还没有一个完善的界面来使用 CSV 文件导入历史记录。不过，用户可以简单地将备份文件拖放到一个 Edge 窗口中来导入，希望微软能够尽快添加一个更优雅的解决方案来管理历史记录备份。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。