微软 Edge 浏览器商业模式下周上线，工作和个人浏览分离

IT之家 8 月 8 日消息,几个月前在 Build 2023 大会上,微软宣布了 Edge 网络浏览器的新模式,被称为 Edge for Business,当天就进入了公开预览。现在微软透露,新模式将于下周正式上线。

IT之家注意到,微软在最近的一篇博客文章中宣布,Edge for Business 将在 8 月 17 日那周推出。届时,最新版本的 Edge 浏览器,即 116 版,也将面向所有用户开放。微软补充说,任何使用 Microsoft Entra ID 登录 Edge 116 版的用户,“都将自动转换为 Microsoft Edge for Business 模式”。

微软提醒,这不是一个新版本的 Edge 浏览器,而是一种在使用 Entra ID 时启动的新模式。微软称:

IT 部门通过 Edge for Business 保持对策略和功能管理及配置的完全控制。与此同时,Microsoft Edge 的管理较为宽松,IT 部门保持对个人浏览窗口的安全性和合规性策略的控制。随着用户将工作与个人浏览和内容分开,个人数据可以从工作浏览器窗口中的企业同步中排除,从而为用户提供他们想要的隐私。

当用户首次使用 Entra ID 登录 Edge 时,他们会看到一个新的 Edge for Business 图标,还会看到一个新的位置来放置他们的个人资料照片。已经属于用户工作资料的任何密码、数据和收藏夹都会自动转移到 Edge for Business 中。微软还指出,Edge for Business 也将面向移动用户推出。微软表示,在未来,移动端也将提供新图标、Microsoft 365 管理中心中的管理设置等功能。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。