微软 Edge 浏览器商业模式下周上线，工作和个人浏览分离

IT之家 8 月 8 日消息，几个月前在 Build 2023 大会上，微软宣布了 Edge 网络浏览器的新模式，被称为 Edge for Business，当天就进入了公开预览。现在微软透露，新模式将于下周正式上线。

IT之家注意到，微软在最近的一篇博客文章中宣布，Edge for Business 将在 8 月 17 日那周推出。届时，最新版本的 Edge 浏览器，即 116 版，也将面向所有用户开放。微软补充说，任何使用 Microsoft Entra ID 登录 Edge 116 版的用户，“都将自动转换为 Microsoft Edge for Business 模式”。

微软提醒，这不是一个新版本的 Edge 浏览器，而是一种在使用 Entra ID 时启动的新模式。微软称：

IT 部门通过 Edge for Business 保持对策略和功能管理及配置的完全控制。与此同时，Microsoft Edge 的管理较为宽松，IT 部门保持对个人浏览窗口的安全性和合规性策略的控制。随着用户将工作与个人浏览和内容分开，个人数据可以从工作浏览器窗口中的企业同步中排除，从而为用户提供他们想要的隐私。

当用户首次使用 Entra ID 登录 Edge 时，他们会看到一个新的 Edge for Business 图标，还会看到一个新的位置来放置他们的个人资料照片。已经属于用户工作资料的任何密码、数据和收藏夹都会自动转移到 Edge for Business 中。微软还指出，Edge for Business 也将面向移动用户推出。微软表示，在未来，移动端也将提供新图标、Microsoft 365 管理中心中的管理设置等功能。

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