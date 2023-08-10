何小鹏：给王传福和比亚迪点赞，他有带头大哥风范

IT之家 8 月 10 日消息，小鹏汽车 CEO、董事长何小鹏在微博和朋友圈等社交平台转发了比亚迪第 500 万辆新能源汽车下线“在一起，才是中国汽车”主题视频，并配文“要给传福兄和 BYD 点赞，团结才是质（力）量，也是带头大哥风范，小鹏会继续加电前行”。

另据汽车博主 @痛快舒畅 发文表示，比亚迪“在一起，才是中国汽车”视频已经获得一汽红旗、广汽埃安旗下昊铂、小鹏汽车、阿维塔、深蓝汽车、奇瑞汽车、岚图汽车、广汽埃安、理想汽车等多家车企的响应和祝福。此外，蔚来副总裁沈斐也通过个人微博向比亚迪致以祝贺：“挺不容易的，一起加电”！

IT之家昨晚报道，比亚迪宣布第 500 万辆新能源汽车下线，这又是一次中国汽车的加速超越。据介绍，比亚迪第 500 万辆新能源汽车是刚刚上市的腾势 N7，车主则是罗振宇。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，新能源汽车为中国汽车品牌发展提供了全新的“加速度”，预计 2025 年中国新能源汽车渗透率有望达 60%；在新能源汽车的变革浪潮中，中国汽车品牌大有可为，预计 2025 年中国品牌乘用车市场份额将提升至 70%。

值得一提的是，比亚迪昨天在活动现场摆放了多款友商产品，涵盖了当前国内新能源汽车市场大部分的热门车型。各大车型依次如下（从左至右）：

前排

比亚迪汉 EV

上汽飞凡 F7

岚图追光

深蓝 SL03

广汽昊铂 GT

比亚迪海豹 DM-i

后排

蔚来全新 ES8

长城哈弗骁龙 MAX

奇瑞捷途大圣 i-DM

一汽红旗 E-HS9

极氪 X

小鹏 G6

理想 L9

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