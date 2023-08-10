科技昨夜今晨 0810：领英职场正式停止服务、2023 小米雷军年度演讲定档 8 月 14 日、比亚迪第 500 万辆新能源汽车宣布下线

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 10 日，星期四，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、领英职场正式停止服务

今年 5 月 9 日，在全球拥有超过 10 亿用户的职场社交平台领英宣布，中国本土化求职 App 领英职场将于 2023 年 8 月 9 日起正式停服，也就是说该 App 已停止服务，包括移动端 App、桌面端网站和微信小程序等所有领英职场的产品和服务均已停止。>> 查看详情

2、2023 小米雷军年度演讲定档 8 月 14 日：主题为“成长”，时长 3 小时左右

据小米公司消息，2023 雷军年度演讲定档 8 月 14 日（周一）晚 7 点，主题为“成长”。雷军在微博称，这是其第 4 次年度演讲，想和大家聊聊，过去 30 多年几次关键成长的经历和感悟。>> 查看详情

3、首搭鸿蒙 HarmonyOS 4，华为智选车首款纯电轿车实车曝光

8 月 9 日网上曝光了一组华为智选纯电轿车的实车图，新车采用封闭式前脸，大灯和问界 M9 的比较相似。车顶配有激光雷达，左右两侧有后视摄像头，预计将搭载问界 M5 智驾版同款华为 ADS 2.0 高阶辅助驾驶系统，支持高速和城区辅助驾驶。>> 查看详情

4、「更可能是磁体！」普林斯顿 LK-99 研究支持北大结果，38 页论文提出铜替代铅或不可行

LK-99 最新进展，普林斯顿大学 Schoop Lab 复现失败，还提出一个新观点：根据形成能计算，在铅原子位点掺杂铜似乎不可行。特别之处在于，他们提到所合成的样品晶体在放大镜下是透明的。这篇整整 38 页的论文，最终给出的结论支持了此前北大团队论文的结果：该物质更有可能是磁体，而不是常温常压超导体。>> 查看详情

5、小米 MIX Fold 3 折叠屏手机官宣 8 月 14 日发布：定义“折叠屏下半场新标准”

小米官方宣布，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机将于 8 月 14 日 19:00 正式发布，主打“轻薄无短板”，官方宣称“定义折叠屏下半场新标准”。据博主 @数码闲聊站 8 月 9 日爆料，小米 MIX Fold 3 折叠屏手机、Redmi K60 至尊版以及小米平板 6 Max 均会在本月亮相，分别搭载骁龙 8 Gen 2 处理器、天玑 9200 + 处理器以及骁龙 8 + 处理器。>> 查看详情

6、Goodnotes 6 App 上架苹果 App Store：186 元买断，5 代用户可直接升级

笔记类 App Goodnotes 6 上架苹果 App Store 商店，和 5 代相同，依旧需要付费购买，官方提供按年付费和买断两种方式，前者为 68 元一年，后者为 186 元买断。如果此前已经购买过 Goodnotes 5 的用户可选择直接升级到 Goodnotes 6，并且不会丢失笔记。>> 查看详情

7、比亚迪第 500 万辆新能源汽车宣布下线，罗振宇喜提一台腾势 N7

8 月 9 日晚间，比亚迪宣布第 500 万辆新能源汽车下线，据介绍，比亚迪第 500 万辆新能源汽车是刚刚上市的腾势 N7，车主则是罗振宇。>> 查看详情

8、乘联会发布 2023 年 7 月汽车零售销量排名：比亚迪各项均第一

乘联会日前发布 2023 年 7 月零售销量排名快报，其中显示，7 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 177.5 万辆，同比下降 2.3%，环比下降 6.3%；1-7 月份累计销量 1,129.9 万辆，同比增长 1.9%。

表格显示，比亚迪七月批发、零售销量均排行第一，在市场中具有一定地位，具体细分，一汽大众、特斯拉汽车等竞争力也相当突出，其中一汽大众在 7 月零售销量榜中排行第二，占比 8.6%，特斯拉汽车在 1-7 月零售销量榜中排行第二，占比 8.7%>> 查看详情

9、支付宝上线机票比价功能，已接入携程、飞猪

近日，支付宝上线“机票比价”功能，首批接入携程、飞猪两大平台，为用户提供更多航班组合的同时，方便用户一键对比不同航班的机票价格，节省比价时间。>> 查看详情

10、海南：2030 年全面禁售燃油车，目标累计推广新能源车超 150 万辆

海南省新能源汽车促进中心公众号日前发布了《海南新能源汽车推广中长期行动方案（2023-2030 年）》，以实现海南省 2030 年全面禁售燃油车的目标。>> 查看详情

11、消息称任天堂下一代 Switch 游戏机将涨价至 399 美元

近日，不断有任天堂下一代 Switch 游戏机的消息传出，据爆料者 Zippospeaks 消息，任天堂下一代 Switch 游戏机的售价将涨价 100 美元，最终定价将为 399.99 美元（约 2882.53 元人民币），与索尼无光驱版 PS5 售价相同。>> 查看详情

12、微信发布小程序备案通知，已上架应用须于 2024 年 3 月 31 日前完成备案

微信官方 8 月 9 日宣布：为贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》、《互联网信息服务管理办法》及《非经营性互联网信息服务备案管理办法》等法律法规要求，配合相关部门做好移动互联网信息服务管理，根据 2023 年 8 月 4 日工信部发布的《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》，微信公众平台 ICP 代备案管理系统将提供新增备案、变更备案、注销备案等服务，协助开发者完成微信小程序备案。>> 查看详情

13、松下就蜂窝通信标准必要专利起诉小米和 OPPO

据彭博社报道，松下公司表示，已在多个司法管辖区就蜂窝通信（Cellular Communication Patents）领域的标准必要专利起诉小米和 OPPO。预计诉讼将在德国、英国、欧洲统一专利法院和中国同时进行。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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