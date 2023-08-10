长城汽车登陆印度尼西亚市场，多款智能新能源亮相印尼车展

IT之家 8 月 10 日消息，今日，在印度尼西亚国际车展（GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2023），长城汽车面向印度尼西亚市场正式推出 GWM 品牌，坦克 500 HEV、哈弗 H6 HEV、哈弗 JOLION HEV 以及欧拉好猫等多款车型亮相。

▲ 图源长城汽车公众号

长城汽车表示，印度尼西亚是长城汽车进军东盟区域的第九个国家市场，这是 GWM 品牌发展的重要一步，也是长城汽车对区域市场长期承诺的体现。

▲ 图源长城汽车公众号

IT之家查询发现，此次进军印度尼西亚，是长城汽车深耕东南亚的最新举措。目前，长城汽车已在泰国、马来西亚、老挝、柬埔寨、菲律宾、越南、印度尼西亚和文莱等地开展业务。

长城汽车近日发布 7 月产销数据，当月销售新车 109091 辆，同比增长 7.03%；新能源车型销售 28920 辆，销售占比达 26.51%，均创新高；海外销售 27007 辆，同比增长 83.6%，连续 5 个月实现海外销售突破 2 万辆大关。

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