福布斯公布云计算百强榜：OpenAI 排名第一，AI 正“重新定义”行业

IT之家 8 月 10 日消息，当地时间周二，福布斯联合 Bessemer、Salesforce 两家风险投资公司发布了全球最佳私有云计算公司百强名单。

榜单显示，OpenAI“史无前例地”荣登榜首，这也是该公司首次上榜；大数据巨头 Databricks 位居第二，相比去年排名上升了 33 位，首次超越了现排名第三的金融巨头 Stripe；总部位于澳大利亚悉尼的图像处理平台 Canva，则排名第四。今年的榜单内有多家首次亮相的公司，它们大多数都受益于 AI 产业的蓬勃发展。

其中，包括第 73 名的 Anthropic、第 85 名的 Midjourney 等 16 家 AI 初创公司进入榜单。数据显示，今年的云计算百强公司中，55% 的企业已经将生成式 AI 纳入自家的产品之中。福布斯直言道，从 OpenAI 到 Stripe，AI 正在“重新定义”云计算行业。

IT之家附云计算百强榜单具体排名如下图：

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