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首页 > 智车之家>新能源汽车

吉利汽车与百度再次联手，合资成立极与越汽车科技公司

2023/8/10 11:49:58 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：故渊
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IT之家 8 月 10 日消息，杭州极与越汽车科技有限公司于昨日正式成立，注册资本为 1000 万元，该公司由浙江吉利产投控股有限公司与百度旗下上海幂航汽车有限公司共同持股。

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目前，吉利与百度均未透露关于极与越汽车公司的发展方向。从经营范围来看，该公司涉及新能源汽车整车销售、汽车销售、汽车零配件零售、电动汽车充电基础设施运营、电池销售、二手车经纪、数字技术服务等。

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据IT之家此前报道，集度汽车有限公司于去年 12 月发生工商变更，企业更名为上海幂航汽车有限公司。对此，集度官方微博曾表示，集度的上海主体为“上海集度汽车有限公司”，而非“上海幂航汽车有限公司”。集度仍由百度和吉利共同持股，集度 CEO 为夏一平。

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▲ 图源集度官网

去年 10 月，集度首款车型 ——ROBO-01 探月限定版正式亮相，售价为 39.98 万元，新车预计今年开启交付。该车型定位为中大型 SUV，基于百度 Apollo 自动驾驶能力打造，采用视觉 + 双激光雷达的自动驾驶解决方案，仍由吉利汽车代工生产。

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关键词：百度吉利汽车集度汽车极与越汽车

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