百度地图宣布全球首发“隧道车道级导航”，宣称“可为重庆 3000 万用户解决导航问题”

IT之家 8 月 8 日消息，据百度地图官方公众号报道，百度地图今日官宣“全球首发隧道车道级导航”，官方表示，该导航系“百度地图自研‘北斗高精’，全球首次攻破宇宙最难题，可为重庆 3000 万用户解决隧道导航问题，不用老司机带路，也能开得明白！”

▲ 图源 百度地图官方公众号

据悉，该“隧道车道级导航”具有三大特点，分别是“不偏航，更实时”、“双高精，更精准”、“车道级指引，更安全”，IT之家整理归纳相关信息如下：

“不偏航，更实时”即百度地图宣称，百度“自研‘北斗高精’融合定位技术”，因此能够实现汽车“进出隧道不漂移”，“无损衔接隧道内外体验”，还能够自动识别场景切换。

“双高精，更精准”即百度地图宣称，重庆全程覆盖“车道级导航”，能够“精准定位行驶车道。复杂隧道定位精度提升超 70%”。

“车道级指引，更安全”即百度地图宣称，即日起车道级导航已经覆盖重庆市内普通道路及隧道内道路。实时展示车道级路况与道路事件。

▲ 图源 百度地图官方公众号

百度地图同时表示，即日起至 8 月 31 日，使用百度地图手机端 App 导航，在重庆解放碑地下环道行驶，如发现“实际行驶在隧道中，但百度地图定位标显示在隧道外”，即可申请“错必赔”，若申请通过，可获得 100 元现金赔付保障。

▲ 图源 百度地图官方公众号

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。