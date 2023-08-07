“百度地图大屏版本”宣布登陆比亚迪车机应用商店

IT之家 8 月 7 日消息，据百度地图官方公众号消息，百度地图大屏版目前已经登陆比亚迪车机应用商店。

百度地图官方表示，该“大屏版”百度地图专为“车机用户”打造，安卓开放式车机系统皆可体验。

▲ 图源 百度地图官方公众号

百度地图官方称，百度地图大屏版主要具有三项特色，即“车机大屏不废眼”、“导航体验不打折”、“手车互联不费电”：

“车机大屏不废眼”即百度地图车机版支持手机的“3D 车道级”导航，在车机大屏幕上观感相对更好，因此肉眼下观看导航相对更准确，不容易出现“开过入口必须换向调头”的情况。

“导航体验不打折”即百度地图宣称车机版地图支持“北斗高精导航”，不过该功能需要配备特定硬件的汽车才能启用。

“手车互联不费电”即百度地图手机版与车机版能够实时同步数据，相对手机单一通过信号获取导航信息，能够降低一部分终端数据用量，从而降低耗电程度。

IT之家同时从百度地图官方公众号处得知，官方提供了两种安装百度地图大屏版的方式，用户可以在比亚迪车机应用市场中安装，也可以使用浏览器，进入指定网址后下载安装。

▲ 图源 百度地图官方公众号

▲ 图源 百度地图官方公众号

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