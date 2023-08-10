维珍银河明日首次将私人游客送往太空，已有 800 余人等候

8 月 10 日消息，维珍银河准备于美国当地时间周四上午将其第一批私人游客送入太空。这将是该公司的第二次商业太空飞行，也是创始人理查德・布兰森（Richard Branson）期盼已久的里程碑，他正寻求建立起“地球太空航线”。

此次亚轨道飞行发射将在新墨西哥州太空港进行，它将为维珍银河近 20 年的开发工作划上句号，也让维珍银河终于开始履行积压的订单，目前大约有 800 人等待搭乘该公司飞船前往太空。维珍银河正在与亚马逊创始人杰夫・贝索斯 (Jeff Bezos) 旗下蓝色起源竞争，向寻求刺激的人出售几分钟摆脱地球引力的太空旅行。

维珍银河此次发射的乘客包括患有帕金森病的 80 岁英国前奥运选手乔恩・古德温（Jon Goodwin），以及通过慈善抽奖赢得座位的母女凯莎・沙哈夫（Keisha Schahaff）和阿纳斯塔西娅・梅耶斯（Anastatia Mayers）。机组人员包括两名飞行员和一名维珍银河负责提供支持服务的宇航员。

这次飞行是在维珍银河最终开始商业太空飞行运营 1 个多月后进行的。第一次飞行名为 Galactic 01，严格来说是一次研究任务。其中包括意大利空军的三位研究人员，他们倾向于科学地设计有效载荷，以更好地利用太空微重力环境。

维珍银河成立于 2004 年，最初承诺最早在 2007 年开始发射乘客。在最初的日子里，飞船票价为 20 万美元，后来由于公司经历了延期，票价也涨到了 25 万美元。2014 年，维珍银河的一架航天飞机在试飞中坠毁，导致一名试飞员死亡，另一人严重受伤，促使该公司暂停售票。

从那以后，维珍银河经历了多次成功和失败。2018 年，该公司飞船首次进入太空，并于 2021 年将布兰森送入太空，引发轰动。但在那次飞行之后，维珍银河选择暂停执行太空任务近两年，因为其正升级火箭和飞船。维珍银河在 2022 年重新开始售票，当时的票价涨到 45 万美元。

现在，维珍银河需要将大量已经订票的乘客送入太空。但是，即使该公司开始商业运营，但其可能还需要几年时间才能实现盈利。

维珍银河目前正在飞行的主要飞行器是 VSS Unity，这是一架于 2016 年推出的太空飞机。虽然 VSS Unity 将用于每月执行太空旅行，但维珍银河正专注于开发名为“德尔塔”级的新太空飞行器舰队。这些飞船预计将于 2026 年投入运营，并将不断进行优化，以便于更容易翻新和更快的发射，从而使每年的旅行频率更高。

维珍银河负责航天飞行任务和安全事务的总裁迈克・摩西 (Mike Moses) 在 6 月份接受采访时说:“每次发射 VSS Unity 都会亏本。但重要的是，我们不仅要证明自己可以做到这一点，还要从中学习经验教训。”

维珍银河预计未来几年都不会获得可观的收入。该公司预计，在今年后两个季度，每个季度的收入只有大约 100 万美元。维珍银河估计，如果再加上一次研究飞行，收入可能会略高，因为这些任务的票价可以达到 60 万美元。

维珍银河首席执行官迈克尔・科尔格拉齐尔（Michael Colglazier）曾经表示，他相信：如果能让德尔塔飞船每周都飞往太空边缘，维珍银河将能够实现盈利。

尽管科尔格拉齐尔承认亚轨道太空旅游在一段时间内将是一项“能力受限的业务”，但他希望随着更多的私人游客被送入太空，这将激励更多的客户注册。

“我们需要让这个行业常态化，”科尔格拉齐尔说。“你的邻居去太空旅游的情况非常罕见，但随着我们送更多人进入太空，这将变得常态化。”

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