百度网盘推出智能助理 “云一朵”：基于文心大模型，可快搜文件、总结 / 创作内容

IT之家 8 月 10 日消息，百度网盘今日推出基于文心大模型的“云一朵”—— 国内首个基于大模型的网盘智能助理。官方表示，用户可通过该智能助理完成快速搜索文件和视频、总结知识、翻译文档、内容创作等需求。

官方表示，“云一朵”可在工作、生活、学习三种典型场景提升用户体验，IT之家汇总其功能如下：

对文件进行翻译、总结、格式转换

例如打开一份英文财报文件，可呼出“云一朵”完成“总结该公司在某一领域的布局”，随后自动分析、在对话框内返回中文答案，且支持把文档从 PDF 转换成 word 格式。

文件快速搜索

以查找指定照片为例，用户可对“云一朵”说出照片的时间、地点、人物及类别等特征，随后“云一朵”可根据语义来快速定位照片内容。

对知识性内容进行总结：

以课程视频为例，“云一朵”可对课程进行定位、总结、问答、创作、推荐等多种处理，并支持生成视频字幕 / 导出文稿，还可在文稿的基础上提炼内容、添加标题。未来用户可针对生成的内容直接提问，“云一朵”可根据视频内容提供相应解答，并支持内容定位功能。

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