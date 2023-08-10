清华大学发布《大语言模型综合性能评估报告》 ：GPT-4 第一，文心一言更懂中文

IT之家 8 月 10 日消息，近日，清华大学新闻与传播学院教授、博士生导师沈阳所在团队发布了《大语言模型综合性能评估报告》（下文简称“报告”），报告显示总得分率 GPT-4 第一，百度文心一言在三大维度 20 项指标中综合评分国内第一，超越 ChatGPT，其中中文语义理解排名第一，部分中文能力超越 GPT-4。

据了解，报告本次评估选取了 GPT-4、ChatGPT 3.5、文心一言、通义千问、讯飞星火、Claude、天工 7 个大语言模型，围绕生成质量、使用与性能、安全与合规三大维度，全面考察大语言模型上下文理解、中文语义理解、误导信息识别、逻辑推理、内容安全性、隐私保护等 20 项指标。综合来看，文心一言语义理解能力突出，特别是具备更好的中文理解能力，更懂中国文化，同时时效性强、内容安全把握细微，这源于其知识增强、检索增强和对话增强的技术创新。

在生成质量方面，基于对语义理解、输出表达、适应泛化的综合评测，文心一言得分率 76.98%，仅次于 GPT-4，领先于包括 ChatGPT 在内的其他大语言模型。其中，在部分中文语义理解方面，文心一言以 92% 的得分率排名榜首。

IT之家注意到，在安全合规方面，基于对内容安全性、偏见和公平性、隐私保护等综合评测，文心一言得分率 78.18%，与 GPT-4 并列排名第一。

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