亿咖通成为百度首批文心大模型智舱应用探索伙伴，领克及 smart 量产车型 AI 功能将至

IT之家 8 月 2 日消息，亿咖通科技今日宣布正式成为百度 Apollo 首批文心大模型智舱应用探索的汽车科技伙伴，将大模型能力集成到融合智能化生态中。

亿咖通科技表示，亿咖通科技与百度 Apollo 作为战略科技合作伙伴，面向大模型能力在车载交互场景中的应用，双方持续开展联合探索以及实践，当前已在亿咖通科技计算平台上完成多项创新功能验证，部分功能后续有望在领克及 smart 相关量产车型中率先启用，并不断优化逐步推进行业变革。

▲ 百度文心大模型全景图

据介绍，当前文心大模型已经迭代到 3.5 版本，模型效果提升 50%，训练速度提升 2 倍，推理速度提升 30 倍，百度 Apollo 针对车载场景对大模型进行了专项训练和模型精调，探索了包括出行规划、用车顾问、知识问答、灵感绘画等更多场景需求，通过“对话式人机交互的代际式革新”，满足用户更深层次的车内需求。

据IT之家此前报道，长城汽车也宣布成为百度 Apollo 文心大模型首个应用探索伙伴。双方已基于大模型能力，围绕车载交互场景开展深入探索和实践，多项创新功能已在长城汽车量产车型平台完成验证，长城汽车旗下多款车型即将搭载。

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