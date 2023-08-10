台积电公布 7 月营收：约 1776.2 亿新台币，同比下降 4.9%/环比增幅明显

IT之家 8 月 10 日消息，台积电今日公布 2023 年 7 月营收报告。数据显示，台积电当月合并营收约为 1776.16 亿新台币（当前约 403.19 亿元人民币），相比去年同期减少了 4.9%，但相比上月增加了 13.6%，创下历年同期次高的成绩。今年 1-7 月部分，台积电累计应收约为 11670.9 亿新台币（IT之家备注：当前约 2649.29 亿元人民币），同比减少 3.7%。

据IT之家援引台媒《经济日报》昨日报道，台积电 8 月 8 日宣布因应先进制程强劲市场需求，高雄厂确定以 2 纳米的先进制程技术生产规划。

该公司曾在 4 月份的法说会（法人说明会）上证实高雄厂将 28 纳米产线调整为更先进制程技术，但当时未提到改为何种制程。台积电目前 2 纳米生产基地已规划竹科、中科，后续若高雄纳入，该公司将拥有三个 2 纳米生产基地。台湾地区“中央社”亦报道说，台积电规划 2 纳米制程将于 2025 年量产，采用纳米片晶体管结构。

此外，国外科技媒体 Android Headlines 解读郭明錤日前关于高通的爆料，认为高通目前已经和台积电、三星敲定了骁龙 8 Gen 4 芯片的生产协议。

郭明錤表示高通目前正在推进旗下的 3nm 芯片，目前已经和台积电、Samsung Foundry 展开合作，生产 2024 年的旗舰处理器。

该媒体观点中透露，台积电负责生产高通骁龙 8 Gen 4 处理器，而三星负责生产高通骁龙 8 Gen 4“for Galaxy”处理器，按照骁龙 8 Gen 2 的情况，后续会以“领先版”的方式向其它手机厂商开放。

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